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В Тюмени 80 волонтеров из антифейковых отрядов будут наблюдать за ходом выборов

Политика, 12:04 03 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

80 волонтеров будут работать в Тюмени в дни выборов 17-19 сентября на участках и онлайн. Добровольцы также набраны в других населенных пунктах Тюменской области, рассказал руководитель тюменского регионального отделения "Молодая гвардия" Владимир Сбитнев.

"Мы набирали активистов в антифейковые отряды, есть и те, кто будут наблюдателями на участках. Большинство - студенты, не только активисты-молодогвардейцы. Они прошли собеседование, рассказали о себе и почему хотят пойти в волонтеры. Для добровольцев было организовано обучение офлайн и онлайн у федерального эксперта. Они узнали о том, какие бывают нарушения, какие юридические вопросы могут возникнуть, какие могут быть фейки", - рассказал Сбитнев.

Он пояснил, что задача волонтеров - в дни выборов мониторить информацию в сети Интернет, комментарии в соцсетях, проверять эти данные и сообщать об итогах в публичном пространстве.

"При наличии противоречивой информации, в том числе от наблюдателей на участках, мы ее проверяем. Если нарушения были, мы подтвердим информацию. Если не было, дадим опровержение. Наши выездные группы возьмут комментарий у председателя участкового избиркома. Будут также общаться с наблюдателями, присутствующими сотрудниками полиции. С 17 по 19 сентября в наших соцсетях будем выкладывать результаты мониторинга: сколько проверено заявлений, сколько и какие фейки выявлены. Если ложная новость вышла в группах, сообщим администраторам о том, что она не правдива и вводит людей в заблуждение", - сказал руководитель территориального отделения.

Владимир Сбитнев сообщил, что молодогвардейцы Тюменской области проводят мониторинг во второй раз. Впервые антифейковые отряды работали на выборах 2018 года.

Татьяна Ковалева

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# волонтеры , выборы

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