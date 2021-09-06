В Тюмени состоялась передача первой партии бюллетеней на выборы в Госдуму

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первая партия избирательных бюллетеней для выборов в Государственную думу Российской Федерации отправилась во все сельские районы области - от Абатского до Ярковского, за исключением Тюмени и Тюменского района. Передача состоялась 6 сентября на типографском предприятии "Тюменский дом печати".

"Эти бюллетени отличаются по цвету, они светло-синие и светло-зеленые для голосования по единому федеральному округу и одномандатным избирательным округам", - отметил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин. Он напомнил также, что на территории региона два одномандатных избирательных округа - 185-й Тюменский (281 тыс. 900 бюллетеней) и 186-й - Заводоуковский (186 тыс. 300).

Досрочное голосование 8 сентября откроет Уватский район, а завершится оно 18 числа Тобольским районом. "Таким образом, бюллетени должны заблаговременно оказаться сначала в территориальных, а затем и в участковых избирательных комиссиях, - подчеркнул Игорь Халин. - Это документы особой отчетности, а бюллетени для голосования на федеральных выборах имеют несколько степеней защиты".

В том числе защищены они специальной маркой-наклейкой, которую можно приклеить только один раз, при попытке ее отделить она разрушается. Документы, предназначенные для комплексов обработки бюллетеней были также предварительно протестированы, чтобы удостовериться, что КОИБ их считывает. По словам Игоря Халина, вторая партия бюллетеней будет передана 8 сентября.

"Уже в избирательных комиссиях бюллетени будут еще раз пересчитаны, будет сверено их количество, чтобы не было ни их недостатка, ни избытка, - добавил он. - Система контроля здесь самая серьезная".

Напомним, что жителям Тюменской области предстоит выбрать депутатов в Госдуму и облдуму. Голосование пройдет 17, 18 и 19 сентября, избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов.

Первая передача избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе состоялась 17 августа.

2 млн 244 тыс. 800 избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва передали региональному избиркому 25 августа.

Николай Ступников