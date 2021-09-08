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В Тюменской области началось досрочное голосование по выборам депутатов Госдумы и областной думы

Политика, 12:01 08 сентября 2021

ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области началось досрочное голосование по выборам депутатов Госдумы и областной думы. Члены участковых комиссий Уватского района вылетели специальным вертолетом в деревни Герасимовка и Калемьяга, стойбища Немское, Ярсино и Кулкас.

"Эти населенные пункты относятся к разным избирательным участкам, и полетят члены разных участковых комиссий, - пояснила ИА "Тюменская линия" заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Уватского района Татьяна Школяр. - Вертолет полетит по заранее составленному маршруту".

На вооружении членов участковых избирательных комиссий переносные ящики для голосования. Они опечатаны и будут вскрыты только при подсчете голосов.

ИА "Тюменская линия"

9 сентября вертолет возьмет курс на стойбища Казак, Усть-Урна, Бабиково, деревени Верхний Роман и Шилова. 16 сентября досрочно проголосуют рабочие и служащие месторождений Усть-Тегусское, Тямкинское, Протозановское, Кальчинское.

Досрочное голосование на выборах 2021 года, как сообщили в областной избирательной комиссии, разрешено в труднодоступных и удаленных местах Голышмановского городского округа, Ишимского, Нижнетавдинского, Сладковского, Тобольского, Уватского, Ярковского районов. "В организации досрочного голосования задействуют 36 участковых избирательных комиссий, - пояснили в облизбиркоме, - общее число избирателей там 25 тыс. 761. Досрочно проголосует 2 тыс. 237 человек".

Завершится досрочное голосование в труднодоступных и удаленных местах Тюменской области 16 сентября 2021 года.

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# выборы , досрочное голосование , Татьяна Школяр

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