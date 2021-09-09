Общественные наблюдатели будут следить за доступностью УИК для инвалидов

Архивное фото | Фото: ИА "Тюменская линия" Архивное фото | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Золотой стандарт" для общественных наблюдателей, которые будут работать на предстоящих выборах, намерены дополнить пунктами для проверки соблюдения избирательных прав людей с инвалидностью. Об этом сообщают в Общественной палате РФ.

В частности, наблюдатели будут оценивать, обеспечен ли беспрепятственный доступ в помещение для голосования избирателей с инвалидностью и маломобильных граждан, размещена ли информация, выполненная крупным шрифтом или шрифтом Брайля, на специально оборудованных участках на информационном стенде для незрячих и слабовидящих граждан. Не обойдут стороной наличие на избирательных участках для незрячих и слабовидящих граждан в кабинах для тайного голосования средств оптической коррекции (луп, подсветки), специальных трафаретов, стульев, а также обеспечение присутствия сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика на участках для избирателей с нарушениями слуха.

Эти пункты сформировались по итогам круглого стола "Об обеспечении избирательных прав граждан с инвалидностью при проведении выборов", модератором мероприятия выступил председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Председатель Комиссии ОП РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая напомнила, что по данным Пенсионного фонда РФ к маломобильным группам граждан относится до 10% избирателей, что является большой цифрой. По мнению общественницы, избирательные комиссии на местах должны знать, сколько избирателей и с какими нозологиями придут проголосовать, чтобы члены УИК и волонтеры могли помочь людям исполнить свой гражданский долг.

Главный советник отдела по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти управления по вопросам организации избирательного процесса аппарата Центральной избирательной комиссии РФ Марина Махорина сообщила, что ЦИК давно занимается вопросами обеспечения прав граждан с инвалидностью. С 2009 года функционирует рабочая группа, такие же рабочие группы действуют и в субъектах страны, в том числе в территориальных избирательных комиссиях. В законе об основных гарантиях в законодательстве о выборах и референдумах содержатся нормы, которые защищают избирательные права граждан с инвалидностью всех категорий.

Эксперт добавила, что для незрячих и слабовидящих сотрудники ЦИК подготовили информационно-разъяснительные материалы крупным шрифтом и с применением азбуки Брайля. Эти материалы размещаются на УИК в местах компактного проживаниях таких групп людей. Информация о количестве незрячих поступает от Всероссийского общества слепых, поэтому стараются оборудовать те избирательные участки, где планируется голосование слепых.

"Для людей с проблемами слуха на УИК приглашается сурдопереводчик, это также не на всех участках. ЦИК изготавливает памятки, где указываются избирательные участки, где лучше проголосовать человеку с инвалидностью. Также избиратель может позвонить в избирательную комиссию и узнать подробную информацию о тех участках, которые оборудованы для определенных нозологий. Кроме того, человек всегда может проголосовать на дому, и общественные наблюдатели могут присутствовать при этом", — рассказала Марина Махорина.