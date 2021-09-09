  • 9 сентября 20219.09.2021четверг
  • В Тюмени 10..12 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Общественные наблюдатели будут следить за доступностью УИК для инвалидов

Общество, 17:02 09 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" Архивное фото | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Золотой стандарт" для общественных наблюдателей, которые будут работать на предстоящих выборах, намерены дополнить пунктами для проверки соблюдения избирательных прав людей с инвалидностью. Об этом сообщают в Общественной палате РФ.

В частности, наблюдатели будут оценивать, обеспечен ли беспрепятственный доступ в помещение для голосования избирателей с инвалидностью и маломобильных граждан, размещена ли информация, выполненная крупным шрифтом или шрифтом Брайля, на специально оборудованных участках на информационном стенде для незрячих и слабовидящих граждан. Не обойдут стороной наличие на избирательных участках для незрячих и слабовидящих граждан в кабинах для тайного голосования средств оптической коррекции (луп, подсветки), специальных трафаретов, стульев, а также обеспечение присутствия сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика на участках для избирателей с нарушениями слуха.

Эти пункты сформировались по итогам круглого стола "Об обеспечении избирательных прав граждан с инвалидностью при проведении выборов", модератором мероприятия выступил председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Председатель Комиссии ОП РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая напомнила, что по данным Пенсионного фонда РФ к маломобильным группам граждан относится до 10% избирателей, что является большой цифрой. По мнению общественницы, избирательные комиссии на местах должны знать, сколько избирателей и с какими нозологиями придут проголосовать, чтобы члены УИК и волонтеры могли помочь людям исполнить свой гражданский долг.

Главный советник отдела по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти управления по вопросам организации избирательного процесса аппарата Центральной избирательной комиссии РФ Марина Махорина сообщила, что ЦИК давно занимается вопросами обеспечения прав граждан с инвалидностью. С 2009 года функционирует рабочая группа, такие же рабочие группы действуют и в субъектах страны, в том числе в территориальных избирательных комиссиях. В законе об основных гарантиях в законодательстве о выборах и референдумах содержатся нормы, которые защищают избирательные права граждан с инвалидностью всех категорий.

Эксперт добавила, что для незрячих и слабовидящих сотрудники ЦИК подготовили информационно-разъяснительные материалы крупным шрифтом и с применением азбуки Брайля. Эти материалы размещаются на УИК в местах компактного проживаниях таких групп людей. Информация о количестве незрячих поступает от Всероссийского общества слепых, поэтому стараются оборудовать те избирательные участки, где планируется голосование слепых.

"Для людей с проблемами слуха на УИК приглашается сурдопереводчик, это также не на всех участках. ЦИК изготавливает памятки, где указываются избирательные участки, где лучше проголосовать человеку с инвалидностью. Также избиратель может позвонить в избирательную комиссию и узнать подробную информацию о тех участках, которые оборудованы для определенных нозологий. Кроме того, человек всегда может проголосовать на дому, и общественные наблюдатели могут присутствовать при этом", — рассказала Марина Махорина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# доступная среда , инвалиды , маломобильные граждане , Общественная палата РФ , общественные наблюдатели , УИК

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:58 09.09.2021Илья Ремесло: пользователи приложения "Умное голосование" не защищены от утечек данных
18:31 09.09.2021В 2021 году многодетным семьям Тюменской области предоставили более 200 тыс. кв. м земель
18:09 09.09.2021Тюменский врач рассказала, как восстановиться в постковидный период
17:57 09.09.202110 сентября - события дня