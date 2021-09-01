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В Тюменской области до начала выборов депутатов Госдумы и облдумы осталось несколько часов

Политика, 01:09 17 сентября 2021

ИА "Тюменская линия"

До начала выборов депутатов Государственной думы и Тюменской областной думы остается несколько часов. Для жителей Тюменской области участки для голосования откроются в 8 часов 17 сентября.

В некоторых регионах страны - Чукотка и Камчатка - избирательные участки уже открылись. Накануне старта выборов президент РФ Владимир Путин призвал россиян участвовать в голосовании.

"Уважаемые граждане России, дорогие друзья! В ближайшие дни, 17, 18 и 19 сентября, состоятся выборы депутатов в Государственную Думу. Избрание ее нового состава, безусловно, важнейшее событие в жизни нашего общества, страны. Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России", — отметил Владимир Путин.

На трехдневных выборах будут применены все меры безопасности в связи с действующим в регионе режимом повышенной готовности: потоки людей будут разведены, каждому избирателю выдадут собственный набор средств защиты, включая одноразовую ручку. Избирательные бюллетени в полном объеме поступили в участковые комиссии.

Напомним, выборы депутатов Тюменской облдумы и Госдумы проходили в регионе в 2016 г. А в 2018 г. жители области выбирали губернатора.

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# выборы , депутаты

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