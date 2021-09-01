В Тюменской области открылись все участки для голосования по выборам депутатов в Госдуму и облдуму

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Все участки для голосования в Тюменской области открылись вовремя - в 8 часов - и работают в штатном режиме, сообщил ИА "Тюменская линия" председатель региональной Избирательной комиссии Игорь Халин.

"Все в порядке. Открылись в 8 утра все 1 тысяча 70 участков, все работают в спокойном штатном режиме, начался процесс голосования. В Тюмени на участках, в списки которых внесено более 1,5 тысяч человек, установлены 120 КОИБов они тоже работают сегодня. Также сегодня работает видеонаблюдение", - сказал он.

Созданы девять временных избирательных участков в медицинских учреждениях, следственных изоляторах в Тюмени, Заводоуковске и так далее, уточнили в облизбиркоме.

Более 75,7% людей, участвующих в организации выборов в Тюменской области, прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. На участках избирателям выдают средства индивидуальной защиты — маски, перчатки,одноразовые ручки, на входе измеряют температуру.

Жителям области предстоит выбрать депутатов в Госдуму и облдуму. Голосование проходит 17, 18 и 19 сентября. Время работы участков с 8 до 20 часов по местному времени.