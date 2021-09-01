В Тюмени первые проголосовавшие поделились впечатлениями

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Фотогалерея: как проходит голосование на выборах в Госдуму РФ и Тюменскую областную думу

Тюменцы начали подходить на избирательные участки с первых минут после открытия. Голосование стартовало в 8 часов и продлится до 20 часов. Для удобства россиян и обеспечения эпидемиологической безопасности голосование продлится три дня - 17, 18 и 19 сентября.

В числе первых на избирательный участок № 2202 пришла тюменка Ирина Кулик. Девушка признается, что выбрала пятницу для голосования неслучайно.

"Зашла перед работой, чтобы проголосовать, а в выходные заниматься своими делами. Трехдневное голосование – удачное решение. У меня много знакомых, которые работают сменами, а отпрашиваться не всегда приятно. Меры безопасности все соблюдены: мне измерили температуру, около входа есть антисептик, маски, выдали индивидуальную ручку. Все очень доброжелательные и внимательные", - рассказала она.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Каждому избирателю на этом участке выдается четыре бюллетеня: по два - для выбора депутатов Государственной думы по федеральному списку и по одномандатному, по два – в региональный парламент.

В другой части города - на избирательном участке № 2938 - многие тюменцы подошли к 8 часам. "Утро началось с гимна Российской Федерации. Очень торжественная атмосфера. Надо было ребенка с собой взять. Завез в садик и поехал на участок", - рассказал молодой отец Евгений.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Всего в Тюменской области открыто 1 тыс. 70 избирательных участков. Узнать свой участок можно на сайте ЦИК РФ. Для удобства избирателей работает горячая линия: (3452) 42-67-72.