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Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Фотогалерея: как проходит голосование на выборах в Госдуму РФ и Тюменскую областную думу

Общество, 10:01 17 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Геннадий Чеботарев: "В Тюменской области на избирательных участках работают около трех тысяч наблюдателей"

Первые избиратели пришли на участки для голосования в Тюмени к открытию - к 8 часам.

1 тыс. 70 участков области работают в штатном режиме. На входе посетителям обрабатывают руки антисептиком, измеряют температуру, предлагают надеть одноразовые перчатки и маски тем, у кого нет.

Жители региона выбирают депутатов в Госдуму и облдуму. Голосование будет идти три дня: 17, 18 и 19 сентября. Время работы участков с 8 до 20 часов по местному времени.

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# выборы , фотогалерея

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