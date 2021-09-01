Геннадий Чеботарев: "В Тюменской области на избирательных участках работают около трех тысяч наблюдателей"

Далее в сюжете Тамара Трунилова призвала тюменцев проявить свою гражданскую позицию

Около трех тысяч наблюдателей работают на избирательных участках региона. 71 выездная комиссия готова выехать на места по жалобам на нарушения и разобраться в ситуации. Об этом 17 сентября рассказал председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Геннадий Чеботарев.

По его словам, общественное и видеонаблюдение гарантируют прозрачность избирательного процесса. В более чем 450 участковых и 29 территориальных избирательных комиссиях в области организуют видеонаблюдение. Камеры будут снимать происходящее на участках круглосуточно.

"Любой желающий может ознакомиться с работой наблюдения, придя в Общественный штаб по наблюдению за выборами в Тюменской области во Дворце пионеров", - добавил Геннадий Чеботарев.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва и депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва проходят в трехдневном режиме - 17, 18 и 19 сентября.

Николай Ступников