Тамара Трунилова призвала тюменцев проявить свою гражданскую позицию

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Когда от нас требуется проявить свою гражданскую позицию, мы должны это сделать, считает председатель совета общественной организации "Общество русской культуры" Тамара Трунилова. По ее словам, многие партии представили достойные программы.

Тамара Трунилова отметила также, что трехдневный режим голосования удобен, поскольку кто-то может уехать в выходные дни на дачи, справиться с осенними хлопотами, а те, кто не работают в пятницу, могут прийти на избирательные участки. В период пандемии важно уменьшить очереди на избирательных участках.

"Голос каждого из нас важен, поэтому мы приглашаем всех тюменцев сделать свой выбор", - добавила Тамара Трунилова.

Николай Ступников