Александр Моор наградил тюменских олимпийцев и паралимпийцев

Сертификаты о денежных поощрениях торжественно вручил губернатор Тюменской области Александр Моор тюменским олимпийцам и паралимпийцам.

"От всей души поздравляю вас. Факт участия в Олимпиаде и Паралимпиаде - уже большой успех в карьере любого спортсмена. Я от всего сердца благодарю ваших наставников. Тюменские тренеры еще раз доказали, что способны готовить спортсменов самого высокого уровня. Желаю хорошо подготовиться и успешно выступить на следующих стартах", – обратился глава региона к участникам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио и их тренерам.

Девять спортсменов Тюменской области приняли участие в главных стартах планеты. Антон Прохоров завоевал золотую медаль, установив мировой рекорд Паралимпийских игр в беге на 100 м в классе T63.