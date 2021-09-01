  • 16 сентября 202116.09.2021четверг
  • USD72,8520
    EUR86,0674
  • В Тюмени 8..10 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Александр Моор наградил тюменских олимпийцев и паралимпийцев

Губернатор, 16:39 16 сентября 2021

Сертификаты о денежных поощрениях торжественно вручил губернатор Тюменской области Александр Моор тюменским олимпийцам и паралимпийцам.

"От всей души поздравляю вас. Факт участия в Олимпиаде и Паралимпиаде - уже большой успех в карьере любого спортсмена. Я от всего сердца благодарю ваших наставников. Тюменские тренеры еще раз доказали, что способны готовить спортсменов самого высокого уровня. Желаю хорошо подготовиться и успешно выступить на следующих стартах", – обратился глава региона к участникам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио и их тренерам.

Девять спортсменов Тюменской области приняли участие в главных стартах планеты. Антон Прохоров завоевал золотую медаль, установив мировой рекорд Паралимпийских игр в беге на 100 м в классе T63.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , олимпиада , паралимпиада

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:39 16.09.2021Александр Моор наградил тюменских олимпийцев и паралимпийцев
16:05 16.09.2021Александр Моор и Дмитрий Артюхов подвели первые итоги ТНФ-2021
16:57 15.09.2021Моор: ТНФ - ключевая площадка в условиях постоянно усложняющихся запросов ТЭК
13:08 15.09.2021Правительство Тюменской области и "Газпром недра" подписали дорожную карту