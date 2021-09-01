Тюменцы наблюдают за выборами онлайн

| Фото: Общественная палата Тюменской области | Фото: Общественная палата Тюменской области

Далее в сюжете Артур Юрьев: тюменские избиратели активно участвуют в голосовании

Обращения от желающих наблюдать за работой участковых комиссий в режиме онлайн поступают на горячую линию Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области.

Операторы подробно объясняют, как оформить пропуск на площадку штаба.

| Фото: Общественная палата Тюменской области | Фото: Общественная палата Тюменской области

Как пояснили в областной Общественной палате, из-за коронавирусных ограничений число присутствующих ограничено. Поэтому каждый желающий должен заполнить форму заявки. Бланк и соответствующие пояснения можно найти на сайте ОП Тюменской области во вкладке "Выборы-2021".

В заявке потребуется указать ФИО, данные паспорта, номер телефона, электронную почту и время, в которое гражданин планирует присутствовать в Центре общественного наблюдения.

| Фото: Общественная палата Тюменской области | Фото: Общественная палата Тюменской области

Заполненный бланк необходимо направить на электронную почту: info@oprf72.ru. Это нужно делать заблаговременно, чтобы специалисты успели обработать заявку и согласовать время.