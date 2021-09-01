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Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Тюменцы наблюдают за выборами онлайн

Общество, 12:39 17 сентября 2021

Общественная палата Тюменской области | Фото: Общественная палата Тюменской области

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Обращения от желающих наблюдать за работой участковых комиссий в режиме онлайн поступают на горячую линию Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области.

Операторы подробно объясняют, как оформить пропуск на площадку штаба.

Общественная палата Тюменской области | Фото: Общественная палата Тюменской области

Как пояснили в областной Общественной палате, из-за коронавирусных ограничений число присутствующих ограничено. Поэтому каждый желающий должен заполнить форму заявки. Бланк и соответствующие пояснения можно найти на сайте ОП Тюменской области во вкладке "Выборы-2021".

В заявке потребуется указать ФИО, данные паспорта, номер телефона, электронную почту и время, в которое гражданин планирует присутствовать в Центре общественного наблюдения.

Общественная палата Тюменской области | Фото: Общественная палата Тюменской области

Заполненный бланк необходимо направить на электронную почту: info@oprf72.ru. Это нужно делать заблаговременно, чтобы специалисты успели обработать заявку и согласовать время.

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# Общественная палата

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