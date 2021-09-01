Губернатор Тюменской области проголосовал на своем избирательном участке

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Тюменцы наблюдают за выборами онлайн

Самое главное чувство, которое я испытываю сегодня как избиратель, - это чувство ответственности за будущее региона и страны.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он принял участие в голосовании на избирательном участке, расположенном в средней школе № 69 в Тюмени.

"Мы выбираем новые составы Госдумы России и Тюменской областной думы. От каждого из нас зависит, какими будут наши законодательные органы. Нам всем важно, чтобы они работали вдумчиво и грамотно, а люди, которые представляют там наши интересы, были компетентными и, что очень важно, неравнодушными", - подчеркнул глава региона.

Перед входом на участок Александр Моор прошел все процедуры, необходимые для предотвращения распространения COVID-19 - термометрию и обработку рук антисептиком, а также получил одноразовую маску и индивидуальную авторучку.

По мнению губернатора, проведение выборов в течение трех дней - удобнее для избирателей, поскольку в таких условиях необходимость принять участие в голосовании не вступает в противоречие с личными и семейными планами. Кроме того, трехдневное голосование позволяет избежать скопления людей на избирательных участках и существенно снижает риск распространения COVID-19.

Александр Моор принял участие в городском голосовании по выбору проекта стелы в честь присвоения Тюмени почетного звания "Город трудовой доблести". Такое голосование проходит на всех избирательных участках областной столицы.

В целом первый день выборов в регионе проходит в спокойной обстановке. Все 1 тысяча 70 избирательных участков открылись вовремя и работают в штатном режиме, сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин. Голосование стартовало в 8 часов и продлится до 20 часов. Более 75,7% людей, участвующих в организации выборов в Тюменской области, прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

"Наш участок открылся под звуки Государственного гимна России. Люди идут потоком. С утра проголосовали около ста избирателей. На участке работают пять наблюдателей, которые следят, чтобы не были нарушены права избирателей, а выборы прошли открыто и честно. Все делается по закону. Выборы начались и продолжаются в спокойной обстановке", - поделилась впечатлениями председатель участковой избирательной комиссии № 2052 Эльвира Амирова.

Евгений Бабенко