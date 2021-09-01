Артур Юрьев: тюменские избиратели активно участвуют в голосовании

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Жители Тюменской области активно участвуют в выборах. Об этом в эфире телеканала "Тюменское время" заявил руководитель Центра общественного наблюдения Тюменской области Артур Юрьев.

"Уже сейчас мы можем смело говорить о том, что жители Тюменской области активно проявляют свою гражданскую позицию. С самого начала открытия участковых избирательных комиссий граждане приходят на участки и голосуют", - отметил он.

Артур Юрьева добавил, что за ходом выборов в Тюменской области следят общественные наблюдатели. Также в центре общественного наблюдения установлена видеостена, состоящая из восьми плазменных панелей. На экранах в режиме онлайн транслируются изображения с участковых избирательных комиссий.

"Накануне старта голосования, 16 сентября, состоялось тестирование работы системы видеонаблюдения. Оно проходило при непосредственном участии представителей корпуса общественных наблюдателей. Были сделаны незначительные замечания, в оперативном порядке все они устранены представителями технического оператора", - добавил Юрьев.

Отметим, в ходе выборов система видеонаблюдения обеспечит прозрачность и честность голосования. При возникновении вопросов, касающихся наблюдения за ходом голосования, жители региона могут обратиться по телефону горячей линии Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области - 8 800 201 00 72.

Выборы депутатов Государственной думы РФ и депутатов Тюменской областной думы продлятся три дня - 17, 18 и 19 сентября.

Любовь Голышева