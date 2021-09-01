К тюменцам 65+ приедут выездные избирательные комиссии

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Девять заявлений от тюменцев, пожелавших принять участие в голосовании дома, поступило в избирательную комиссию участка №2247, рассказала председатель участка, расположенного в детско-юношеской спортивной школе "Прибой" Наталья Краузе.

По ее словам, выездная комиссия отправится по месту жительства этих избирателей. Подать соответствующее заявление можно до 14 часов 19 сентября, позвонив по телефону, либо лично на избирательном участке.

"В первую очередь это люди старше 65 лет, а также граждане с ограниченными возможностями здоровья, - уточнила Наталья Краузе. - Действует только одно ограничение от Роспотребнадзора: мы не выезжаем к людям, больным коронавирусной инфекцией".

Соблюдаются антиковидные меры и на самом участке: при входе избирателям выдают маски и одноразовые ручки, есть запас перчаток. Каждые два часа в помещении проводят обработку поверхностей, соблюдают дистанцию между посетителями.

Напомним, что всего в Тюменской области открылись 1 тыс. 70 избирательных участков. Узнать адрес своего участка можно на сайте ЦИК РФ. Также для избирателей работает горячая линия: (3452) 42-67-72.

Николай Ступников