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Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Официально: тюменских врачей не принуждают голосовать за какую-либо партию

Общество, 13:12 17 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Информацию о распоряжении руководства одной из поликлиник города своим сотрудникам голосовать за конкретную партию опроверг департамент здравоохранения Тюменской области. Скриншот сообщения распространил 17 сентября один из Telegram-каналов.

"Никаких распоряжений подобного рода ни от одного главного врача медицинских учреждений не было, - рассказали в ведомстве. - Мы, безусловно, призываем наших работников к исполнению гражданского долга, от которого зависит судьба страны. Но это касается только информирования коллективов – без какого-либо принуждения".

Отметим также, что со случаем размещения сообщения будет разбираться руководство поликлиники. В ходе разбирательства будет установлено, какие цели преследовал автор сообщения.

Николай Ступников

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