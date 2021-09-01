Официально: тюменских врачей не принуждают голосовать за какую-либо партию

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Информацию о распоряжении руководства одной из поликлиник города своим сотрудникам голосовать за конкретную партию опроверг департамент здравоохранения Тюменской области. Скриншот сообщения распространил 17 сентября один из Telegram-каналов.

"Никаких распоряжений подобного рода ни от одного главного врача медицинских учреждений не было, - рассказали в ведомстве. - Мы, безусловно, призываем наших работников к исполнению гражданского долга, от которого зависит судьба страны. Но это касается только информирования коллективов – без какого-либо принуждения".

Отметим также, что со случаем размещения сообщения будет разбираться руководство поликлиники. В ходе разбирательства будет установлено, какие цели преследовал автор сообщения.

Николай Ступников