Жители Ямала выбирают депутатов Тюменской облдумы седьмого созыва

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Жители Ямало-Ненецкого автономного округа участвуют в выборах депутатов Госдумы 8 созыва, Тюменской облдумы 7 созыва, муниципальных представительных органов в Ямальском, Приуральском, Красноселькупском районах, городе Губкинский. Жители села Мужи выбирают главу поселения, сообщает правительство округа.

221 постоянный и 16 временных участков открыты для голосования. Участки заработали ровно в 8 часов без нарушений и сбоев. В числе первых свой выбор сделал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

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"Мы должны ответственно подойти к этому важнейшему государственному событию. Радует, что уже в пятницу с утра видна большая заинтересованность граждан. Трехдневное голосование позволяет выбрать удобное для этого время и проголосовать за будущее нашей страны, Ямала", - сказал он.

На 12 часов с учетом итогов досрочного голосования на Ямале проголосовало 11% избирателей или более 40 тыс. человек. Это кочующее население, а также работающие вахтовым методом сотрудники предприятий ТЭК. Временные участки развернуты на базе Салехардской, Новоуренгойской и Ноябрьской больниц, а также на железнодорожной станции Ноябрьск, на отдаленных производственных промыслах, в том числе в поселках Ямбург и Саббета.