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Александр Моор призвал жителей Тюменской области сделать свой выбор

Губернатор, 13:26 17 сентября 2021

со страниц Александра Моора в соцсетях | Фото: со страниц Александра Моора в соцсетях

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Я свой выбор сделал! Призываю вас последовать моему примеру. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Сходил на свой избирательный участок с утра. Проголосовал. Каждому избирателю выдают ручку, одноразовые перчатки, маски, если нужно: все для безопасности. Соблюдены самые строгие меры для профилактики распространения COVID-19", - написал глава региона.

Как отметил губернатор, участие в голосовании — это конституционное право каждого. Им важно грамотно воспользоваться. "Выберите удобный для вас день и сделайте свой выбор!", - подчеркнул Александр Моор.

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