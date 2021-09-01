Николай Герасимов призвал жителей Тюменской области ответственно подойти к выборам в Госдуму и облдуму

| Фото: Николай Герасимов | Фото: Николай Герасимов

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Жители Тюменской области 17-19 сентября вместе со всей страной решат, как будет работать в ближайшие пять лет Государственная дума и выберут депутатов областной думы.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" президент ассоциации чувашей в Тюменской области "Таван" Николай Герасимов, мы все живем в одной стране, и мы все хотим, чтобы наша жизнь была лучше и интереснее. "От нашего выбора зависит, как будет работать Государственная дума в ближайшие пять лет, какие насущные для людей вопросы она будет решать. Наша активность - это самое главное сегодня, без нее ничего хорошего в стране не будет", - подчеркнул он.

На избирательном участке в с. Каменка, куда приехал проголосовать президент ассоциации чувашей, выполняют все предписанные региональным Роспотребнадзором антиковидные меры, избирателям выдают маски и одноразовые ручки, соблюдается дистанция между посетителями.

"Все организовано очень хорошо, а у входа развернулось Каменское сельское подворье, посетителей угощают душистым чаем с пирожками, все проходит в душевной обстановке", - добавил Николай Герасимов.

Напомним, что всего в Тюменской области открыты 1 тыс. 70 избирательных участков. Узнать адрес своего участка можно на сайте ЦИК РФ. Также для избирателей работает горячая линия: (3452) 42-67-72.

Николай Ступников