Ольга Швецова: я уверена в активности своих земляков

| Фото: tyumen.er.ru | Фото: tyumen.er.ru

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Важно мнение каждого человека. От этого выбора зависит, кто будет представлять интересы жителей в законодательных органах власти.

Об этом заявила председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, член фракции "Единая Россия" Ольга Швецова, которая в первый день голосования пришла на свой избирательный участок.

"У тюменцев есть три дня, чтобы выразить свое мнение. Я уверена в активности своих земляков: их интересует общественно-политическая жизнь, они охотно участвуют в решении важных вопросов, например, благоустройства территорий, - отметила Ольга Швецова. - Голосуя сегодня, люди голосуют за свое будущее и будущее своих детей".

Она напомнила, что на избирательных участках соблюдаются все требования санитарной безопасности – на них имеются маски, санитайзеры, сделана дистанционная разметка и организована термометрия.

17 сентября, в первый день голосования, с 8 часов открылись 1 тыс. 079 счетных участков. Они будут работать до 20 часов все три дня.