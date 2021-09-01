Геннадий Чеботарев — о голосовании на выборах в Госдуму

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Видеостена центра по наблюдению за выборами в Тюменской области фиксирует активную позицию избирателей

Ответственные политики и активные граждане понимают чрезвычайную важность нынешних выборов. Такими наблюдениями с корреспондентом "Тюменской линии" поделился доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ, председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.

"Эти выборы чрезвычайно важны, для того, чтобы решить задачи, поставленные президентом РФ, задачи развития нашей России и Тюменской области в частности", - подчеркнул он.

И достижение этих целей, убежден председатель Общественной палаты, будет зависеть в первую очередь от депутатского корпуса, тех законов, которые они будут принимать.

"Государственная дума, которую мы выбираем, будет обладать очень серьезными полномочиями, более расширенными, чем до принятия поправок в Конституции РФ, - отметил он. - Дума будет назначать председателя правительства, а по его представлению - заместителей и министров, кроме министров силового блока, а значит, возрастает и ответственность думы".

Возрастает, по мнению Геннадия Чеботарева, и ответственность каждого депутата за те общения, которые давались политическими партиями и кандидатами в ходе выборов.

"Успешная реализация этих обещаний будет подтверждать легитимность сформированных на выборах органов государственной власти, - уверен он. - А это значит, что будет возрастать и доверие людей к власти, и все больше наших граждан будет активно включаться в работу по социально-экономическому развитию страны и регионов".

Борис Олейник