Тюменцы подают заявки на просмотр хода голосования за выборами

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Житель Тюмени Артем Туракулов стал одним из первых посетителей центра по наблюдению за выборами в Тюменской области. Заявку на просмотр хода голосования на участке №2062 он подал почти за сутки до его открытия.

В интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Артем Туракулов рассказал, что согласование прошло оперативно и без лишних проволочек.

"Сегодня я здесь, наблюдаю за выборами. Считаю важным участвовать в политической жизни своего региона, иметь отношение к жизни своего города. Хочу, чтобы выборы прошли максимально честно, чтобы оправдались ожидания граждан", - отметил он.

По словам руководителя аппарата Общественной палаты Тюменской области Артура Юрьева, заявку на наблюдение за выборами в специализированном центре можно подать через сайт Общественной палаты.

"Заявки поступают на общую почту палаты в режиме онлайн, специалисты их просматривают, изучают и принимают решение о времени, в которое гражданин может прийти к нам в центр. Порядком, принятым советом Общественной палаты, предусмотрено обязательное разведение потока желающих, что связано с эпидемиологической ситуацией и необходимостью соблюдать рекомендации Роспотребнадзора", - пояснил он.

Если у наблюдателя возникают вопросы по ходу голосования, специалисты центра могут их проконсультировать о соответствии происходящего на экране мониторов законодательству о выборах.

"Если нашей компетенции не хватает, то в рамках соглашения с избирательной комиссией Тюменской области мы уточняем все вопросы", - пояснил Артур Юрьев.

Общественный штаб по наблюдению за выборами был открыт 10 марта 2021 года в Тюмени в здании Дворца творчества и спорта "Пионер". В состав Общественного штаба вошли руководители и члены Общественной палаты Тюменской области, представители общественных и научных организаций области. Также в составе штаба работают юридическая группа, группа подготовки и координации наблюдателей, информационная группа, мобильные группы и группа мониторинга, экспертный центр.

Борис Олейник