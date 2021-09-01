Видеостена центра по наблюдению за выборами в Тюменской области фиксирует активную позицию избирателей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Трехдневное голосование – удобно и безопасно, говорят тюменцы

Видеостена центра по наблюдению за выборами в Тюменской области с первых минут голосования фиксирует активную позицию избирателей.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил руководитель аппарата Общественной палаты Тюменской области Артур Юрьев.

"Многие жители региона пришли к открытию избирательных участков, чтобы исполнить свой гражданский долг. Отрадно, что люди понимают важность этого мероприятия и ответственно относятся к своему долгу", - подчеркнул он.

Центры по наблюдению за выборами организованы во всех субъектах Российской Федерации. Техническим оператором на федеральным уровне определена компания "Ростелеком".

"Представители компании смонтировали видеостену, на которой можно наблюдать за ходом голосования на различных участках. Граждане, которые сделали заявку на наблюдение за определенным участком, к которому они имеют отношение, видят только его на экране", - пояснил Артур Юрьев.

В Тюменской области на выборах 2021 года видеосистемой оборудовали 490 избирательных участков, где проголосуют более 75% избирателей. На каждом участке установили по две видеокамеры. Они контролируют зону выдачи бюллетеней, избирательные урны, сейф для хранения бюллетеней.

Борис Олейник