Трехдневное голосование – удобно и безопасно, говорят тюменцы

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трехдневное голосование – это удобно и безопасно. Многие тюменцы поспешили на избирательные участки 17 сентября, в первый день голосования. Об этом рассказал председатель УИК № 2256 (ул. Республики, 129) Станислав Кушнаренко.

"Хорошо, что голосование разделили на три дня. Ведь кто-то сегодня проголосовать из-за работы не сможет. А так, смогут прийти завтра или послезавтра. В первый день выборов все проходит в спокойной обстановке" - сказал он в интервью корреспонденту "АИФ-Тюмень".

По словам председателя участковой комиссии, большинство из проголосовавших – пенсионеры и те, у кого свободный график работы.

Всем входящим на участок измеряют температуру тела. Имеются медицинские маски, антисептики для рук, нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра.