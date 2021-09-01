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Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Лейсан Хурматуллина: от активности избирателей зависит будущее всей страны

Общество, 15:56 17 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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От активности избирателей как Тюменской области, так и России в целом зависит будущей всей страны.

Такое мнение в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" высказала председатель совета региональной общественной организации "Национально-культурная автономия сибирских татар и татар Тюменской области" Лейсан Хурматуллина.

"Я хожу на выборы с 18 лет и мои родители в свое время тоже никогда не пропускали подобные мероприятия, осознавая их важность. Считаю, что именно мы являемся кузнецами своей судьбы. На гражданах России и Тюменской области лежит большая ответственность. А те, кто не голосует, просто отдают свою судьбу в руки кого-то другого", - отметила она.

Лейсан Хурматуллина отметила, что пришла на выборы сразу после того, как завершила утренние рабочие дела – планерки и совещания. Активно в выборах участвуют и другие члены Национально-культурной автономии сибирских татар и татар Тюменской области.

"Все они очень ответственно подошли к этому дню. Именно 17 сентября многие решили проявить свою гражданскую позицию и проголосовать", - добавила она.

Говоря о трехдневном формате голосования, Лейсан Хурматуллина подчеркнула, что он очень удобен для граждан. Так избиратели могут подстроиться под свой рабочий график и выбрать наиболее удобные день и время для голосования.

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Любовь Голышева

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# выборы , голосование

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