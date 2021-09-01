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Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Тюменский политолог Александр Безделов оценил безопасность избирательного процесса

Политика, 16:03 17 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Выборы депутатов Государственной думы и Тюменской облдумы безопасные во всех отношениях. Это и организация видеонаблюдения, и применение антиковидных мер.

Об этом корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" сказал политолог Александр Безделов.

"Важно отметить соблюдение антиковидных ограничений, охрану здоровья граждан. Тот факт, что во время такой серьезной явки, выборы протекают в течение трех дней, говорит, что не будет большого скопления избирателей на одной территории. На мой взгляд, нынешние выборы безопасные во всех отношениях, - отметил он.

По словам Безделова, для наблюдателей от политических партий обеспечены все условия для работы, как на самих избирательных участках, так и во время выездного голосования. Жалоб со стороны основных участников выборов, как по одномандатным округам, так и по спискам политических партий и от самих партий, не поступало, добавил он.

"Любой гражданин должен реализовать свое избирательное право. Если его проигнорировать, то потом очень трудно задавать вопросы и выдвигать претензии к тем действиям, которые осуществляет власть, политические партии, законодательные органы. Чтобы иметь возможность призывать к ответу будущие органы власти, нужно голосовать", - уверен Александр Безделов.

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