В Тюмени в пансионате ветеранов войны и труда проголосуют 87 человек

| Фото: "Тюменская область сегодня" | Фото: "Тюменская область сегодня"

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Голосование на выборах депутатов проходит в пансионате для ветеранов войны и труда в Тюмени, сообщает "Тюменская область сегодня".

От 87 ветеранов приняли заявления на участие в голосовании члены участковой избирательной комиссии, которые будут работать в здании пансионата до тех пор, пока все подавшие заявления ветераны не проголосуют.

Голосование проходит под присмотром главного врача и сотрудников пансионата.

"В жизни так получается, что я всегда и везде первая. Возможно, это из-за свойственной ветеранам активной жизненной позиции. Нельзя быть равнодушным, надо всегда делать свой выбор, потому что выборы – это возможность повлиять на нашу жизнь и на будущее", – считает ветеран Лариса Миронова.

В течение трех дней члены избирательных комиссий будут принимать заявления и предоставлять гражданам возможности для голосования вне избирательных участков.