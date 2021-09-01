В Тюмени в пансионате ветеранов войны и труда проголосуют 87 человек
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Голосование на выборах депутатов проходит в пансионате для ветеранов войны и труда в Тюмени, сообщает "Тюменская область сегодня".
От 87 ветеранов приняли заявления на участие в голосовании члены участковой избирательной комиссии, которые будут работать в здании пансионата до тех пор, пока все подавшие заявления ветераны не проголосуют.
Голосование проходит под присмотром главного врача и сотрудников пансионата.
"В жизни так получается, что я всегда и везде первая. Возможно, это из-за свойственной ветеранам активной жизненной позиции. Нельзя быть равнодушным, надо всегда делать свой выбор, потому что выборы – это возможность повлиять на нашу жизнь и на будущее", – считает ветеран Лариса Миронова.
В течение трех дней члены избирательных комиссий будут принимать заявления и предоставлять гражданам возможности для голосования вне избирательных участков.