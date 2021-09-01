Мария Пискун: в нашей семье день голосования - праздник исторически

Фото Марии Пискун Фото Марии Пискун

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День голосования для нас праздник, это ощущение с детства, когда родители брали нас маленьких с собой на выборы. Теперь так поступаем и мы с мужем, идем все вместе, это традиция.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала председатель тюменской общественной организации "Автономия Беларусь" Мария Пискун.

На этот раз пошли впятером – со взрослой дочерью и тремя внуками.

"Для нас важно брать с собой детей, чтобы они прониклись атмосферой и праздника, и значимости момента, ведь мы выбираем свое будущее. Ребятишкам (они у нас все школьники) мы показали бюллетени, объяснили, что будем делать и зачем", - поделилась Мария Пискун.

Фото Марии Пискун Фото Марии Пискун

Радость от похода на избирательный участок – как в детстве. Нам сейчас немного не хватает праздников, из-за того, что живем в условиях пандемии, отметила она.

"Мы силами своей организации любим тоже устраивать праздники, концерты, ведь с песней легче жить и веселее", - сказала Мария Иосифовна.

Она также добавила, что как раз с точки зрения безопасности на участке все соблюдено, тем, у кого нет – выдают маски, обрабатывают руки антисептиком, при входе измеряют температуру.

"Конечно, немного необычно, что все на участке в белых халатах, но таково требование ситуации. И хорошо, что разделили выборный день на три – можно спокойно, не торопясь, прийти и исполнить свой гражданский долг, "не галопом по европам", особенно это удобно для работающих людей", - поделилась Мария Пискун.

Она отметила, что в жизни далека от политики, но когда делала выбор в бюллетенях, ориентировалась на то, кто и как из кандидатов работает и что делает.

Фото Марии Пискун Фото Марии Пискун

Евгения Тенегина