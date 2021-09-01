Избирательный участок в поселке Московский посетил персонаж компьютерной игры

| Фото: cкиншот видео | Фото: cкиншот видео

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Тюменка-косплеер Екатерина Махотина, известная под псевдонимом Лучок-Паучок, пришла 17 сентября на избирательный участок в пос. Московский в новом костюме. Девушка появилась в образе персонажа компьютерной игры Genshin Impact.

"В эти выходные в Тюмени пройдет киберфестиваль и мне очень хотелось "выгулять" этот костюм, - рассказала Екатерина. - А заодно порадовать людей и поднять им настроение в такой дождливый день".

По ее словам, привлекать внимание людей, появляясь в общественном месте в образе любимого персонажа, очень приятно. В настоящее время Екатерина сделала уже шесть костюмов, новые она представит на предстоящем фестивале. В будущем тюменка мечтает профессионально заниматься созданием одежды и аксессуаров для косплея.

| Фото: cкиншот видео | Фото: cкиншот видео

Напомним, в 2020 году девушка-косплеер в костюме персонажа игры World of Warcraft Алекстразы раздавала тюменцам дизайнерские защитные маски, чтобы напомнить горожанам о необходимости соблюдать действующий в регионе масочный режим.

Николай Ступников