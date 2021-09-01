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Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Выбор депутатов Госдумы и облдумы – важное событие в жизни региона и страны, считает Андрей Артюхов

Политика, 16:31 17 сентября 2021

https://tyumen.er.ru/ | Фото: https://tyumen.er.ru/

Выбор депутатов Государственной думы и Тюменской областной думы – важное событие в жизни региона и страны. В парламентах должны работать ответственные депутаты, искренне желающие помогать людям и заниматься законотворческой деятельностью без популизма и пустых обещаний.

Об этом заявил секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов. В первый день голосования он пришел на свой избирательный участок.

По его словам, от выбираемых депутатов многое зависит – они принимают федеральные и областные законы, участвуют в формировании бюджета, из которого направляются средства на различные программы. Крайне важно и конструктивное взаимодействие законодательной и исполнительной власти – от этого зависит будущее, реализация планов.

"Мы отчитались перед избирателями за проделанную работу, опубликовали программу, основанную на предложениях земляков, которую будем реализовывать в последующие пять лет. В нашей области многое сделано, но еще больше нам предстоит вместе сделать", – сказал секретарь реготделения партии и выразил надежду, что тюменцы примут активное участие в голосовании и поддержат кандидатов, которым доверяют.

Напомним, с 17 по 19 сентября в регионе проходят выборы депутатов в Государственную думу, Тюменскую областную думу и довыборы в городскую думу Тюмени по одномандатному избирательному округу № 12.

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# Андрей Артюхов , Госдума , облдума

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