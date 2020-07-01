Алекстраза из игры World of Warcraft раздала тюменцам защитные маски

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дизайнерские защитные маски по мотивам популярной компьютерной игры World of Warcraft раздала тюменцам девушка-косплеер в костюме персонажа Алекстраза. Таким образом тюменские активисты напомнили горожанам о необходимости соблюдать действующий в регионе масочный режим.

Девушка, известная в кругах косплееров как Лучок-Паучок, выбрала образ Алекстразы неслучайно: в игре способности этого персонажа связаны со здоровьем и исцелением. Акция прошла рядом с популярными тюменскими компьютерными клубами.

"Как страж жизни, Алекстраза предоставляет людям безопасность, поэтому выбор был очевиден", - рассказала косплеер.

Специально для акции были изготовлены около полутора тысяч дизайнерских масок. "Пусть это послужит напоминанием, что безопасность важна не только в игровом, но и в реальном мире", - отметил руководитель регионального исполкома ОНФ Роман Чуйко.

Напомним, что в Тюменской области действует обязательный для всех масочный режим, который тюменцы должны соблюдать при нахождении в общественных местах, в том числе, в общественном транспорте.

Николай Ступников