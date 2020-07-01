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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

95 новых случаев COVID-19 выявлено в Тюменской области за сутки

Общество, 12:47 27 июля 2020

пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин | Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин

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95 новых случаев COVID-19 выявлено в Тюменской области за сутки, 26 июля. Всего в России за это время зарегистрировано 5 тыс. 635 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны, сообщает федеральный оперативный штаб.

Из общего количества вновь заболевших 24,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 85 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 тыс. 79 человек.

Лидеры по количеству заболевших за сутки: Москва - 694 случая, Свердловская область - 252, Нижегородская область - 188.

По Уральскому федеральному округу: в Югре - 188, на Ямале - 123, в Свердловской области - 252, в Челябинской области - 128, в Курганской области - 36.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 818 тыс. 120 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 тыс. 354 летальных исходов, выздоровели 603 тыс. 329 человек.

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# коронавирус , статистика

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