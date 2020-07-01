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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Работающим пенсионерам в Тюменской области продлят больничные

Общество, 12:58 27 июля 2020

r72.fss.ru

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Жителям Тюменской области старше 65 лет вновь оформят электронные больничные листы на период самоизоляции для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила управляющая Тюменским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Динара Поштаренко.

"Режим самоизоляции для людей старше 65 лет в регионе продлен в регионе до 16 августа. Таким образом, работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные", - сообщила она.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии - 8-800-201-80-72. Информация о выданных больничных, размере пособия - в личном кабинете получателя услуг на сайте ФСС.

Евгений Бабенко

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# больничный лист , коронавирус , пенсионеры , самоизоляция

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