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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области 59 человек излечились от COVID-19 за сутки

Общество, 13:25 26 июля 2020

пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин | Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин

59 жителей Тюменской области излечились от COVID-19 за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

В регионе зарегистрировано за сутки 98 новых случаев заболевания, в том числе у семи детей. Всего с начала пандемии зафиксирован 5 тыс. 389 случаев COVID-19.

Выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией с начала пандемии 3 тыс. 910 человек. 19 пациентов находятся на ИВЛ. 24 человека размещены в обсерваторах. 1 тыс. 317 человека остаются под медицинским наблюдением. 3 тыс. 157 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 25 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

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# коронавирус , хроники коронавируса

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