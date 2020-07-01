101 новый случай COVID-19 выявили за сутки в Тюменской области

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101 новый случай COVID-19 выявлен за сутки, 23 июля, в Тюменской области. Всего в России за это время зарегистрировано 5 тыс. 871 новый случаай коронавируса в 85 регионах страны, сообщает региональный оперативный штаб.

Из общего количества вновь заболевших 25,1 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 146 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 тыс. 366 человек.

Лидеры по количеству заболевших за сутки: Москва - 648 случаев, Свердловская область - 251, Ханты-Мансийский автономный округ - 193.

По Уральскому федеральному округу: в Югре - 193, на Ямале - 130, в Свердловской области - 251, в Челябинской области - 124, в Курганской области - 38.

Всего на сегодня в России выявлено 806 тыс. 720 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 тыс. 192 летальных исхода, выздоровели 597 тыс. 140 человек.