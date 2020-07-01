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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области число излечившихся от коронавируса достигло 3687

Общество, 13:53 24 июля 2020

фото "Тюменская линия"

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3 тыс. 687 заразившихся коронавирусом в Тюменской области уже выздоровели, из них 152 человека за минувшие сутки, следует из сообщения регионального оперативного штаба.

По результатам исследований выявлено 5 тыс. 190 впервые установленных диагноза COVID-19, за сутки – 100.

По данным штаба, 12 детей заболели COVID-19 за минувшие сутки. 23 пациента с коронавирусной инфекцией находятся на ИВЛ. Всего в Тюменской области скончались 24 человека с коронавирусом.

29 человек размещен в обсерваторах, 1 тыс. 202 человека остаются под медицинским наблюдением, 3 тыс. 483 человека находятся на перевахтовке.

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# коронавирус

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