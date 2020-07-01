В Тюменской области выявили рост заболеваемости пневмонией

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Рост количества заболеваемости пневмонией наблюдается в регионе за последние недели. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

"С начала 2020 года зарегистрировано чуть более 8 тысяч случаев заболеваемости пневмонией, за тот же период прошлого года - около 6 тысяч случаев", - отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

Чтобы избежать пневмонии, в том числе вызванной новой коронавирусной инфекцией, необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ.

Галина Шарухо напомнила, что все, кто получил положительный тест на COVID-19, а также совместно проживающие с ними члены семей должны оставаться на домашней самоизоляции. Таким людям бесплатно и с доставкой на дом выдаются профилактические лекарственные препараты.

Евгений Бабенко