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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области выявили рост заболеваемости пневмонией

Общество, 18:08 23 июля 2020

Фото ИА "Тюменская линия"

Рост количества заболеваемости пневмонией наблюдается в регионе за последние недели. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

"С начала 2020 года зарегистрировано чуть более 8 тысяч случаев заболеваемости пневмонией, за тот же период прошлого года - около 6 тысяч случаев", - отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

Чтобы избежать пневмонии, в том числе вызванной новой коронавирусной инфекцией, необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ.

Галина Шарухо напомнила, что все, кто получил положительный тест на COVID-19, а также совместно проживающие с ними члены семей должны оставаться на домашней самоизоляции. Таким людям бесплатно и с доставкой на дом выдаются профилактические лекарственные препараты.

Евгений Бабенко

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# Галина Шарухо , коронавирус , пневмония

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