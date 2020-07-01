В Тюмени на автомобили надели маски

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Автомобили с масками на передней части, проехавшие по тюменским улицам, привлекли внимание горожан 23 июля.

"Защитив" масками собственный транспорт, активисты Студенческого совета Тюменской области решили напомнить тюменцам, что COVID-19 не отступил, и масочный режим по-прежнему в силе.

"В Тюменской области и городе большой прирост заболевших коронавирусной инфекцией молодых людей, которые не соблюдают социальную дистанцию и не носят маски, особенно когда выбираются в места большого скопления людей, на пляж. Мы хотим напомнить привлечь их внимание и напомнить об осторожности", - рассказал активист Студенческого совета Никита Присяжнюк.

Маски для автомобилей студенты шили сами, опытом готовы поделиться со всеми желающими.

"Можно написать в группу Студенческого совета Тюменской области, мы поделимся всеми материалами, расскажем, как сделать такую маску, и каждый желающий сможет присоединиться к нам" , - уточнил Никита Присяжнюк.

Акция продлится четыре дня, в первый день участие в ней приняли водители трех автомобилей.

Татьяна Ковалева