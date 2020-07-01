Тюменцы привыкли пользоваться масками в общественном транспорте

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Количество пассажиров без масок в тюменских автобусах снижается с каждым днем. Это результат регулярных совместных рейдов, которые проводят Роспотребнадзор, муниципальные власти, полиция и волонтеры.

"Есть стремительная тенденция к снижению количества нарушений обязательного масочного режима пассажирами общественного транспорта. Подавляющее большинство водителей и кондукторов также соблюдают рекомендации Роспотребнадзора", - рассказал ведущий инженер МКУ "Тюменьгортранс" Никита Патласов.

Волонтеры раздают бесплатные маски водителям и кондукторам, чтобы те обеспечивали ими пассажиров, у которых по каким-то причинам не оказалось с собой средств индивидуальной защиты.

В ходе каждого утреннего и вечернего рейда каждая рабочая группа проверяет от 50 до 70 автобусов. Случаи нарушений - единичны. Конфликтных ситуаций не возникает.

Евгений Бабенко