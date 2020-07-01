  • 23 июля 202023.07.2020четверг
  • USD70,7881
    EUR81,5904
  • В Тюмени 19..21 С 5 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы привыкли пользоваться масками в общественном транспорте

Общество, 14:59 23 июля 2020

фото "Тюменская линия"

Количество пассажиров без масок в тюменских автобусах снижается с каждым днем. Это результат регулярных совместных рейдов, которые проводят Роспотребнадзор, муниципальные власти, полиция и волонтеры.

"Есть стремительная тенденция к снижению количества нарушений обязательного масочного режима пассажирами общественного транспорта. Подавляющее большинство водителей и кондукторов также соблюдают рекомендации Роспотребнадзора", - рассказал ведущий инженер МКУ "Тюменьгортранс" Никита Патласов.

Волонтеры раздают бесплатные маски водителям и кондукторам, чтобы те обеспечивали ими пассажиров, у которых по каким-то причинам не оказалось с собой средств индивидуальной защиты.

В ходе каждого утреннего и вечернего рейда каждая рабочая группа проверяет от 50 до 70 автобусов. Случаи нарушений - единичны. Конфликтных ситуаций не возникает.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# масочный режим , общественный транспорт , рейды

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:21 23.07.2020"Транснефть-Сибирь" выпустило мальков муксуна в Обь
14:59 23.07.2020Тюменцы привыкли пользоваться масками в общественном транспорте
14:39 23.07.2020В Тюмени на автомобили надели маски
14:37 23.07.2020У тюменцев за полгода снизились зарплатные ожидания