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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области число заразившихся коронавирусом превысило 5 тысяч

Общество, 13:42 23 июля 2020

фото "Тюменская линия"

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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Тюменской области превысило 5 тыс., сообщает оперативный штаб.

103 новых случая заражения коронавирусом выявлены за сутки, общее число зараженных составило 5 тыс. 90.

В настоящее время 22 пациента с коронавирусной инфекцией находятся на ИВЛ. Всего в Тюменской области скончались 24 человека с коронавирусом.

"Несмотря на все усилия врачей скончался мужчина 59 лет, у него было тяжелое течение двусторонней пневмонии на фоне отягощенного анамнеза", - отмечается в сообщении.

Выздоровели 168 человек (за весь период - 3 тыс. 535). Девять детей заболели.

41 человек размещен в обсерваторах, 1 тыс. 167 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 тыс. 483 человека находятся на перевахтовке.

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# коронавирус

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