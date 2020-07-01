Тюменские врачи рассказали о работе в госпитале Нового Уренгоя

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Врачи мультипрофильной бригады Тюменского государственного медицинского университета будут работать в моноинфекционном госпитале в Новом Уренгое еще две недели. Об этом медиков попросило руководство Новоуренгойской центральной городской больницы, сообщает вуз.

В составе бригады от вуза - 26 врачей разных специальностей, преподаватели, сотрудники университетской многопрофильной клиники, ординаторы и медицинские сестры. Они работают в Новом Уренгое с 18 июня.

По словам докторов, самым тяжелым испытанием для них было подолгу не видеть положительной динамики в состоянии больных. Задача врача в этом случае не просто спасти жизнь, но и сохранить здоровье человека. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких – крайняя мера, прибегать к ней стараются только в самых опасных ситуациях.

"Ни один наш пациент не был отправлен в реанимацию, - рассказал врач-терапевт, заместитель главного врача университетской многопрофильной клиники Дмитрий Верясов. - Зато нескольких приняли из реанимации на долечивание, которое прошло успешно. Всех поставили на ноги".

По словам врача, сейчас ситуация в Новом Уренгое заметно улучшается: если в первую неделю приезда отделение было полностью загружено и число пациентов на выписку совпадало с числом вновь поступивших, то сейчас половина коек свободны. Поступают по два-три человека в день.

О том, что заболеваемость пошла на спад, говорит и врач терапевт-кардиолог Алексей Ефанов. В Тюменском ГМУ он руководит Центром международного образования, в Новом Уренгое заведует отделением инфекционного госпиталя № 3.

"Тяжелыми были первые три недели. Когда мы приехали, нам дали только что открытое новое отделение на 40 коек. Буквально за два часа все 40 коек были уже заполнены. Тогда работали с шести утра практически до полуночи, сутки напролет. Был большой наплыв пациентов, который требовал определенного и четкого режима. Сейчас полегче, обычный рабочий день, в отделении появились свободные места. Правда, трое наших коллег тоже болели, так сказать "шальная пуля", но сейчас они в порядке и снова в строю", - сказал он.

Врач отметил, что на Ямале контингент пациентов намного моложе, чем в других регионах. Это край вахтовиков, поэтому средний возраст - 30-50 лет.

Помочь северным коллегам в Новый Уренгой приезжали специалисты из разных уголков страны. Бригада столичных медиков консультировала, делилась опытом.

По данным Тюменского ГМУ, мультипрофильной бригаде часто приходят благодарности, письма и отзывы поступают на сайт администрации Нового Уренгоя, в адрес руководства больницы, об этом пишут пациенты в социальных сетях.