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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Волонтер в зорбе напомнил тюменцам о социальной дистанции

Общество, 12:36 22 июля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Волонтер в прозрачном надувном шаре напомнил тюменцам о соблюдении социальной дистанции в условиях пандемии. Акцию "Держи дистанцию" провели активисты отделения "Молодой гвардии".

Волонтер в зорбе с плакатом "Держи дистанцию, подумай о близких" прогуливается на Цветном бульваре и в других людных местах города, призывая горожан задуматься о своей безопасности.

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается напряженной. Но при этом тюменцы нередко пренебрегают рекомендацией соблюдать в общественных местах социальную дистанцию в полтора метра, - рассказал руководитель тюменского отделения "Молодой гвардии" Владимир Сбитнев. - Такой акцией мы хотим напомнить горожанам, что может дойти до того, когда всем нам придется выходить на улицу в таких шарах".

После Цветного бульвара волонтеры переместятся к тюменским торговым центрам. Акцию они намерены повторять раз в неделю. Напомним, 20 июля молодогвардейцы провели для тюменцев мастер-класс по вышивке на многоразовых защитных масках в экопарке Затюменский.

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Николай Ступников

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# дистанция , Молодая гвардия

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