  • 21 июля 202021.07.2020вторник
  • USD71,9628
    EUR82,3902
  • В Тюмени 14..16 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы отправили в Казахстан гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19

Общество, 20:03 21 июля 2020

Фото национально-культурной автономии казахов Тюменской области

Более 20 тыс. медицинских масок, 5 тыс. пар одноразовых перчаток, более 500 литров дезинфицирующих средств и антисептиков отправили из Тюмени в Казахстан 21 июля в рамках благотворительной акции, которую организовала национально-культурная автономия казахов Тюменской области.

"Сбор помощи для наших соседей из Северо-Казахстанской области Республики Казахстан мы начали чуть больше недели назад. Таким образом тюменцы всех национальностей поддержали решение правительства России об оказании помощи Казахстану в борьбе со второй волной пандемии новой коронавирусной инфекции", - рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" председатель областной национально-культурной автономии казахов Есенгалий Ибраев.

Лидер тюменской казахской общины поблагодарил тюменских бизнесменов и всех неравнодушных жителей региона, присоединившихся к акции.

"Тысячи тюменцев и казахстанцев поддерживают родственные, дружеские, творческие, профессиональные отношения. Тюменская и Северо-Казахстанская области - добрые друзья и близкие соседи. И мы еще раз доказали это на деле. Уверен, что взаимовыручка и солидарность помогут России и Казахстану справиться с любыми, самыми сложными вызовами", - подчеркнул Есенгалий Ибраев.

Фото национально-культурной автономии казахов Тюменской области Фото национально-культурной автономии казахов Тюменской области Фото национально-культурной автономии казахов Тюменской области Фото национально-культурной автономии казахов Тюменской области Фото национально-культурной автономии казахов Тюменской области ﻿

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благотворительность , Есенгалий Ибраев , коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:03 21.07.2020Тюменцы отправили в Казахстан гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19
18:58 21.07.2020В "Ямальском-2" продолжается строительство поликлиники
18:47 21.07.2020Креативный стрит-арт поможет соблюдать дистанцию на остановках в Тюмени
18:36 21.07.2020Лагерь "Город мастеров" откроется на базе Голышмановского молодежного центра