Тюменцы отправили в Казахстан гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19

Фото национально-культурной автономии казахов Тюменской области Фото национально-культурной автономии казахов Тюменской области

Более 20 тыс. медицинских масок, 5 тыс. пар одноразовых перчаток, более 500 литров дезинфицирующих средств и антисептиков отправили из Тюмени в Казахстан 21 июля в рамках благотворительной акции, которую организовала национально-культурная автономия казахов Тюменской области.

"Сбор помощи для наших соседей из Северо-Казахстанской области Республики Казахстан мы начали чуть больше недели назад. Таким образом тюменцы всех национальностей поддержали решение правительства России об оказании помощи Казахстану в борьбе со второй волной пандемии новой коронавирусной инфекции", - рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" председатель областной национально-культурной автономии казахов Есенгалий Ибраев.

Лидер тюменской казахской общины поблагодарил тюменских бизнесменов и всех неравнодушных жителей региона, присоединившихся к акции.

"Тысячи тюменцев и казахстанцев поддерживают родственные, дружеские, творческие, профессиональные отношения. Тюменская и Северо-Казахстанская области - добрые друзья и близкие соседи. И мы еще раз доказали это на деле. Уверен, что взаимовыручка и солидарность помогут России и Казахстану справиться с любыми, самыми сложными вызовами", - подчеркнул Есенгалий Ибраев.

Евгений Бабенко