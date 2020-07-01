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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области 21 человек излечился от COVID-19 за сутки

Общество, 13:38 21 июля 2020

www.mos.ru, Максим Денисов

21 житель Тюменской области излечился от COVID-19 за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб 21 июля.

В регионе зарегистрировано за сутки 106 новых случаев заболевания, в том числе у 12 детей. Всего с начала пандемии зафиксировано 4 тыс. 885 случаев ковида. Выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией с начала пандемии 3 тыс. 74 человека.

18 пациентов находятся на ИВЛ. 61 человек размещены в обсерваторах.

1 тыс. 164 человека остаются под медицинским наблюдением. 3 тыс. 384 человека находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 22 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

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# коронавирус

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