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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области продлили режим повышенной готовности

Губернатор, 19:09 20 июля 2020

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 в Тюменской области продлен до 16 августа.

Такое решение принял региональный оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Люди старше 65 лет, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями, по-прежнему обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Евгений Бабенко

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# коронавирус , режим повышенной готовности

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