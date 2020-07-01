В Тюменской области продлили режим повышенной готовности

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 в Тюменской области продлен до 16 августа.

Такое решение принял региональный оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Люди старше 65 лет, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями, по-прежнему обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Евгений Бабенко