Два человека заболели COVID-19 в Юргинском районе за выходные дни

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Два жителя Юргинского района заболели COVID-19 за выходные дни, 18 и 19 июля. Количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось до шести человек, сообщает информационно-издательский центр "Призыв" со ссылкой на районный штаб.

Специалисты штаба напоминают жителям о необходимости бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Контактным лицам до окончательного подтверждения отсутствия заболевания необходимо в обязательном порядке находиться дома. Лицам с подтвержденным положительным результатом – неукоснительно соблюдать предписания Роспотребнадзора, находиться на самоизоляции.