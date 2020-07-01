В Тюменской области выявили рекордное число случаев коронавируса за сутки

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Рекордное число случаев заболевания коронавирусом за сутки зарегистрировано в Тюменской области, оно составило 112 человек, сообщает оперативный штаб.

После чего общее число случаев заболевания выросло до 4 тыс. 779. Количество летальных исходов с начала пандемии равно 22. За сутки 30 выздоровели, общее число выздоровевших за это время равно 3 тыс. 53.

Шестнадцать детей оказались среди новых пациентов с коронавирусом.

На ИВЛ находятся 14 пациентов.

61 человек - в обсерваторах, 1 тыс. 166 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 тыс. 397 человек находятся на перевахтовке.