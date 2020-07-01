  • 19 июля 202019.07.2020воскресенье
  • USD71,7139
    EUR81,6821
  • В Тюмени 27..29 С 1 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Число выздоровевших от коронавируса в регионе увеличилось на 55 человек

Общество, 13:40 19 июля 2020

Фото: mos.ru. Максим Денисов

55 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Тюменской области по данным на 19 июля. Общее число выздоровевших составило 3 тыс. 23 человека, сообщает региональный оперштаб.

COVID-19 за сутки подтвердили у 107 человек. Всего с начала пандемии в регионе заболели 4 тыс. 667 человек.

На ИВЛ находятся 16 пациентов, под медицинским наблюдением – 1 тыс. 233 в обсерваторах – 36 человек. На перевахтовке остаются 3 тыс. 397 человек.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 22 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:40 19.07.2020Число выздоровевших от коронавируса в регионе увеличилось на 55 человек
13:29 19.07.2020Тюменцы выбирают оформление Instagram-аккаунта набережной
12:52 19.07.2020107 случаев COVID-19 подтвердили в Тюменской области за сутки
12:41 19.07.2020Туристов познакомят с золотным шитьем Тюменской области