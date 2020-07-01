Число выздоровевших от коронавируса в регионе увеличилось на 55 человек

Фото: mos.ru. Максим Денисов Фото: mos.ru. Максим Денисов

55 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Тюменской области по данным на 19 июля. Общее число выздоровевших составило 3 тыс. 23 человека, сообщает региональный оперштаб.

COVID-19 за сутки подтвердили у 107 человек. Всего с начала пандемии в регионе заболели 4 тыс. 667 человек.

На ИВЛ находятся 16 пациентов, под медицинским наблюдением – 1 тыс. 233 в обсерваторах – 36 человек. На перевахтовке остаются 3 тыс. 397 человек.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 22 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.