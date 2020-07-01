112 новых случаев COVID-19 выявили в Тюменской области

| Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин | Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин

Далее в сюжете В Тюменской области выявили рекордное число случаев коронавируса за сутки

112 случаев коронавирусной инфекции зафиксировали в Тюменской области за сутки. Всего в России выявлено 5 тыс. 940 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

В 26,2% случаев не имелось клинических проявлений болезни. Зафиксировано 85 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 тыс. 258 человек.

По числу новых новых случаев лидирует Москва - 578 пациентов, в Ханты-Мансийском АО - 236, в Свердловской области - 234.

На Ямале 155 новых случаев, в Челябинской области - 134, в Курганской области 51.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 777 тыс. 486 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 тыс. 427 летальных исходов, выздоровели 553 тыс. 602 человека.