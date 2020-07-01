Названы районы Тюменской области с наибольшим количеством заражений COVID-19

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

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Около 72% заболевших новой коронавирусной инфекцией за минувшую неделю с 13 по 19 июля приходится на Тюмень, на втором месте - Тюменский район (7%), далее Голышмановский городской округ - 4,5% и Казанский район - 3,5%. Об этом сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Александр Летюшев.

"За минувшие сутки в Тюменской области зарегистрировано 112 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Это самый большой показатель за весь период пандемии", - констатировал он.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 314,7. Это практически в 1,7 раза меньше, чем в среднем по России, и почти в полтора раза меньше, чем по Уральскому федеральному округу. За 29-ю неделю пандемии в Тюменской области зарегистрировали 659 случаев COVID-19. Это на 27% больше, чем за 28-ю неделю.

У 80% пациентов коронавирусная инфекция протекает в форме ОРВИ, еще около 18% приходится на внебольничные пневмонии. Остальные случаи - бессимптомные.

"В возрастной структуре заболеваемости серьезных изменений мы не наблюдаем - в основном болеет взрослое трудоспособное население. Это практически 60 процентов случаев. Заболеваемость людей старше 65 лет остается стабильной. При этом мы отмечаем небольшой рост заболеваемости среди детей", - отметил Александр Летюшев.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко